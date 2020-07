Den norske hotelkoncern Maribel - som blandt andet har flere hoteller i Danmark - er gået konkurs.

Hotelkoncernen har over én milliard norske kroner i gæld.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv ifølge erhervsmediet Finans.

Den store hotelkæde, der driver mere end 50 hoteller under navnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott, kæmpede allerede i vinter med store underskud.

Siden kom coronakrisen oveni. Og det er det, der nu har ført til konkursen.

»Det er meget trist, og vi kan helt afgjort slå fast, at konkursen er coronarelateret. Nej, vi var ikke friske og raske før coronaen, men vi var i gang med at rydde op i en rodet finansiel situation og mente absolut, at koncernen havde ret til liv,« fortæller chefen for Maribel, Pål Mørch, ifølge det norske erhervsmedie E24, til Dagens Næringsliv.

Til E24 forklarer kurator Egil Hatling, at man endnu ikke er kommet frem til en løsning for koncernen, men at målet er at sikre den videre drift af hotellerne.

Hotelkoncernen Maribel så dagens lys kort før nytår 2018, da hotelstifteren Asmund Haare og hans kæde, First Hotels, slog sig sammen med hoteludviklingsselskabet Belvar.

I Danmark har koncernen ifølge Finans hoteller i København, Odense og Aalborg.