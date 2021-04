Coronarestriktionerne har ramt hotelbranchen, og derfor er det heller ikke overraskende at hotelkæden Zleep Hotels er kommet ud af 2020 med et rekordstort underskud.

Underskuddet lyder på hele 39,7 millioner kroner.

Det skriver Børsen, der også har talt med administrerende direktør i Zleep Hotels, Peter Haaber.

»Det dummeste, man kunne gøre i 2020 var at åbne hoteller. Og vi åbnede to,« siger Peter Haaber til mediet.

Peter Haaber er adm. direktør i Zleep Hotels. Foto: Linda Kastrup Vis mere Peter Haaber er adm. direktør i Zleep Hotels. Foto: Linda Kastrup

Omsætningen er på et år faldet med 45 procent, og antallet af ansatte er reduceret med 20 procent.

Hotelkæden har modtaget løn- og omkostningskompensation for cirka 17,4 millioner kroner i 2020. Penge som Peter Haaber forventer vil være tilbagebetalt i 2024.

Ud over de to hoteller der åbnede i 2020, er planen, at kæden åbner yderligere tre hoteller i 2022 i Vejle, Glostrup og Hillerød.

Opførelsen af hotellerne har dog været planlagt inden coronakrisen, da det tager tid at bygge hoteller, fastslår Peter Haaber.

Da første kvartal for 2021 allerede er helt i bund, forventer direktøren ikke, at der lander et overskud i 2021, men han ser dog håb i fremtiden, og han håber på at se en ketchupeffekt snarest.