Hotelkæden First Hotels er gået konkurs i Danmark.

Kæden har tre hoteller i Danmark: First Hotel Kong Frederik i København, First Hotel Grand i Odense og First Hotel Aalborg.

Det skriver Ejendomswatch.

For en uge siden gik moderkoncernen Maribel konkurs, der driver næsten 50 hoteller i Norden.

Koncernen krakkede med en gæld på næsten 1 mia. kr., hvoraf størstedelen er kortsigtet gæld.

Ejendomswatch er i besiddelse af en besked fra kuratoren til kreditorerne, hvori det fremgår, at Sø- og Handelsretten tirsdag har taget selskabet bag de danske hoteller under konkursbehandling.

Grundlægger af First Hotels, den norske erhvervsmand Asmund Haare, der er medejer af den nu konkursramte koncern, står til at miste flere hundrede millioner kroner.

De øvrige ejere af Maribel-koncernen er Mads Jacobsen og Rune Firing.