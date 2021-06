Hotelejerne i København skriger på gæster, men deres råb bliver mødt af et rungende ekko fra gangene med tomme værelser.

Sommeren 2020 var slem, men denne sommer tegner om muligt endnu værre.

Ved udgangen af maj i år lå antallet af hotelværelse-bookinger i København i juni og juli nemlig hele 54 procent lavere end rædselssommeren 2020, viser tal fra Benchmark Alliance, der overvåger udviklingen i hotelbranchen.

Og sammenlignet med juni-juli 2019 – altså før coronapandemien – er antallet af bookinger nede med voldsomme 88 procent fra knap 327.174 bookinger i juni-juli 2019 til nu blot 40.210.

»Vi har stort set ingen udenlandske bookinger. Vi har kun nogle ganske få stamkunder, der vender tilbage,« siger Jeppe Mühlhausen, direktør for to familiedrevne hoteller, Hotel Christian IV og Hotel Alexandra, i hjertet af København.

Sidste sommer blev fraværet af udenlandske turister opvejet en smule af danskere, der tog en storbyferie i deres egen hovedstad.

Men i år er danskerne i stor stil begyndt at booke sommerferie sydpå, i takt med at rejserestriktionerne i EU lempes, påpeger Jeppe Mühlhausen.

Men trafikken er envejs. For de udenlandske turister har ikke vendt blikket mod København.

»Vi kan ikke se ind i noget positivt endnu. Det er dybt skræmmende. Sidste sommer forhindrede seksdages-reglen (Udenlandske turister skulle booke mindst seks overnatninger uden for København for at kunne indrejse til Danmark, red.) udenlandsk turisme i København,« siger Jeppe Mühlhausen og tilføjer:

»Og nu er de udenlandske bookinger lagt ned, fordi cruise-industrien er væk, der er stort set ingen konferencer, og markedet for almindelig udenlandsk turisme fra for eksempel Sverige er helt væk.«

Fraværet af udenlandske turister betyder omvendt, at man kan få en ganske billig storbyferie i sin egen hovedstad i år.

»Ja, det kan du bande på. Priserne er nærmest halveret. Et dobbeltværelse i centrum af København i juni-juli i år ligger nu til en pris på 500-1.000 kroner i døgnet mod en normalpris i sommersæsonen på 1.000-2.000 kroner i døgnet,« siger Jeppe Mühlhausen.

Hotelbookinger i København Antal bookinger i juni-juli i København 2021: 40.210

2020: 86.596

2019: 327.174 Kilde: Benchmarking Alliance

VisitDenmark skriver i rapporten 'Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne' fra februar i år, at storbyturismen selv med en høj vækst i år – hvilket bookingtallene altså tyder på ikke sker – først forventes at være tilbage på 2019-niveau efter 2025.

Det vækker dyb bekymring i HORESTA, brancheorganisation for hoteller og restauranter.

»Selvom vi står midt i en genåbning, er det blevet værre. Med de meget begrænsede grænseåbninger, vi har til Danmark, samt krav om karantæne og negativ test ved indrejse er det meget begrænset, hvad der kommer af udenlandske turister,« siger Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i HORESTA.

Hun mener, at Danmark skal åbne grænserne for europæiske turister og stille gratis test til rådighed for turister, der er på vej til Danmark. I nogle lande skal borgerne nemlig selv betale for test, medmindre de er syge.

»Lad os gøre det let at komme ind i Danmark. Myndighederne er enormt gode til at fortælle, hvordan danskerne nu kan rejse på ferie i udlandet, men vi er selv meget restriktive. Samtidig udløber hjælpepakkerne snart, så lige nu er den økonomiske usikkerhed enorm,« siger Kirsten Munch Andersen.

Jeppe Mühlhausen forudser, at københavnske hoteller kommer til falde på stribe efter sommeren:

»Der vil være mange, der ikke kan længere. Efteråret bliver et blodbad for hotelbranchen i København.«