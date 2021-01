De forlængede restriktioner betyder også endnu længere tid uden indtjening for store dele af erhvervslivet. En af dem, der er ramt, er Scandic Hotels.

»Halvdelen af vores hoteller er lukket, men vi har jo stadig en del omkostninger til både husleje og ansatte,« siger administrerende direktør Søren Faerber.

Samtidig oplever de flere og flere aflysninger af konferencer, konfirmationer og lignende. Folk har mistet troen på, at det vil kunne afholdes, forklarer han.

Og torsdagens forlængelse af restriktionerne til 1. marts, har nu også slukket håbet for, at hotellerne vil få noget ud af påsken.

»Det tager jo en del tid at komme op i gear, så på trods af at restriktioner måske bliver lempet, så går der længe, før noget ændrer sig for os,« siger Søren Faerber.

Derfor ser han heller ikke med et opløftet blik på den kompensation, som hotelkæden muligvis ikke vil kunne få.

Det er nemlig svært for dem at levere de oplysninger om deres omsætning siden september, det kræver, for at få en del af hjælpepakkerne.

»Det ser rigtig, rigtig skidt ud,« siger direktøren, der frygter, at kompensation vil være helt umulig at få.