Én måned.

Så længe nåede Sinne Lagrolet at være hoteldirektør på det kendte badehotel Hotel Nor, før hun blev præsenteret for en fyrreseddel.

Det skriver TV 2 Nord.

Årsagen til fyringen vil ejer, Jan Middelboe, ikke ud med.

»Vi ønsker ikke at udtale os nærmere om, hvor Sinne har mistet sit job. Hun er for øvrigt også sygemeldt. Det var ikke lige jobbet for hende – men jeg har kun positive ting at sige om Sinne. Vi har været rigtig glade for hende,« siger Jan Middelboe til TV 2 Nord.

Processen omkring fyringen har været kontant.

Hotel Nor har allerede fundet Sinne Lagrolets erstatning.

Susanne Ingholm, der har flere års erfaring fra hotelbranchen og kommer fra en stilling på Aars Hotel, er nu konstitueret hoteldirektør.