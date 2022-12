Lyt til artiklen

Det bør være frivilligt, om man vil tage imod kontanter, mener hotel-, restaurant- og turisterhvervets arbejdsgiverforening, HORESTA.

Det skriver de i en pressemeddelelse, efter at cafékæden Original Coffee blev idømt en bøde på 40.000 kroner, da cafékæden over en fire måneder lang periode undlod at tage imod kontanter.

For ifølge loven om betaling skal butikker og andre betalingsmodtagere kunne tage imod kontant betaling i tidsrummet fra 06:00 til 22:00.

»Man skal selvfølgelig følge landets love. Men vi forstår til fulde frustrationen over, at det i 2022 stadigvæk er et lovkrav, at virksomheder skal tage imod kontanter. Kravet er håbløst forældet i en tid, hvor selv betaling til det offentlige er digitaliseret«, siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

Der er dog undtagelser til reglen.

Blandt andet er internetshopping og ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som en ubemandet benzintank, undtaget.

»Nogle vil sige, at kontanter ikke kan være den store byrde for branchen, for det er jo ganske få, der bruger dem. Men det er en helt forkert slutning. Det er enormt besværligt og dyrt. For mange ville det være en besparelse at kunne sige nej til kontanterne, selv om det kunne få enkelte gæster til at gå et andet sted hen«, siger Jeppe Møller-Herskind.

Han mener endvidere, at det at gøre det frivilligt at tage imod kontanter, vil mindske antallet af røverier i branchen.