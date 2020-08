Siden covid-19 lukkede Danmark ned 11. marts, har over 50.000 ansatte på hoteller, restauranter og konferencecentre fået lønkompensation. Fra på mandag er det slut.

Med mindre politikerne fredag forhandler sig frem til en forlængelse af ordningen, lukker den søndag.

Det rammer branchen hårdt, forudser politisk direktør i Horesta Kirsten Munch Andersen.

»Vi står i en meget alvorlig situation. Lønkompensationen udløber, men vi er stadigvæk pålagt restriktioner.«

Reglen om, at turister skal bestille mindst seks overnatninger i Danmark, gør det svært for hotellerne at tiltrække turisterne. Afstandskravet rammer spillesteder og diskoteker, der stadig må holde lukket eller kun kan åbne for halv kraft. Forsamlingsforbuddet påvirker konferencesteder. Og kroer og restauranter modtager stadig aflysninger, fordi danskere udsætter ellers planlagte bryllupper og fødselsdage til bedre tider.

»August har været en blodrød måned. Hver tredje virksomhed har fyret eller kommer til at gøre det,« siger hun.

I forvejen har branchen denne sommer ikke ansat sæsonarbejdere, og mange timelønnede er allerede blevet afskediget. Ifølge Horesta er der netop nu 17.000 nye ledige i hotel og restaurationsbranchen.

Kirsten Munck Andersen håber og forventer derfor, at politikerne fredag både forlænger hjælpepakkerne og lemper restriktionerne.

Gældende Corona-restriktioner Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Med mindre de kan ændre deres indretning og aktiviteter efter de retningslinjer, der gælder for restauranter og barer.

Den tilladte åbningstid for restauranter, barer og caféer udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00.

Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020.

Forsamlingsforbuddet på 500 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020.

Generelle krav, med henblik på at mindske risikoen for smittespredning, herunder forsamlingsforbud og krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal som udgangspunkt fastholdes. Kilde: Politi.dk

»Vi forventer at få målrettet hjælp. For vi er et af de mest udsatte erhverv. Vi er stadig ramt af restriktioner, og genåbningsplanen er sat på pause. Det forhindrer vores medlemmer i at føre deres forretninger.«

På spørgsmålet om, hvorvidt hoteller og restaurationer ikke skal følge det gamle råd om at sætte tæring efter næring, lyder det:

»Vi er ikke ramt af en afmatning i markedet, som vi burde indrette os efter. Det er de politiske restriktioner, der betyder, at vi ikke kan sælge de produkter, vi plejer.«