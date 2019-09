Ejeren af børsen i Hongkong har sendt en forespørgsel til børsen i London vedrørende en sammenlægning.

En fusion mellem to af verdens største børser kan være på trapperne.

Ejeren bag børsen i Hongkong, Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), har nemlig sendt en forespørgsel til London-børsen om en mulig sammenlægning.

I en meddelelse fra HKEX fremgår det, at der er interesse for at tilbyde aktionærerne hos London-børsen en pris, der samlet set vil værdisætte London-børsen til omkring 31,6 milliarder britiske pund eller 264 milliarder kroner.

Der er tale om en forespørgsel og foreløbigt ikke et egentligt bud. Men HKEX fortæller, at det ser store strategiske muligheder i en sammenlægning af de to selskaber.

