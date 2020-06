Coronakrisen har ramt luftfartsbranchen hårdt. Holland vil nu hjælpe den hollandske del af Air France-KLM.

Holland melder sig nu i rækken af lande, der står klar med en milliardstor håndsrækning til den hårdtprøvede flybranche.

Den hollandske regering vil sende en hjælpepakke på 3,4 milliarder euro - svarende til 25,3 millioner kroner - til den hollandske del af Air France-KLM.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Allerede for to måneder siden kom det frem, at Holland ville hjælpe selskabet med mellem to og fire milliarder euro.

Det skete, efter at Frankrig i april annoncerede en hjælpepakke til den franske del af selskabet på syv milliarder euro - svarende til 52 milliarder kroner.

Luftfartsbranchen har været særdeles hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

Rejserestriktioner og grænsenedlukninger har betydet store tab for selskaberne, da de har måttet holde flyene på jorden.

Det har fået flere stater til at træde ind og hjælpe selskaberne.

Så sent som torsdag godkendt aktionærerne i Lufthansa, at den tyske sat overtager 20 procent af selskabet, da det kan åbne for en hjælpepakke på ni milliarder euro - svarende til 67 milliarder kroner.

Den hollandske hjælp til KLM består af et direkte lån på en milliard euro og garantier på lån for 2,4 milliarder euro, der optages hos for eksempel banker.

Aftalen er dog ifølge mediet Bloomberg News betinget af flere ting.

Blandt andet skal der igangsættes en restruktureringsplan. Og selskabet skal suspendere sin udbyttebetaling, ind til de to lån er tilbagebetalt.

Hollands finansminister, Wopke Hoekstra, siger ifølge mediet på en pressekonference, at omkostningerne skal reduceres med 15 procent.

Han slår her fast, at fyringer sandsynligvis ikke kan undgås.

Håndsrækningen skal nu godkendes af det hollandske parlament og EU-Kommissionen.

Den franske hjælpepakke, som også består af direkte lån fra staten og garantier på lån, blev godkendt af EU-Kommissionen i maj.

Air France-KLM blev dannet efter en fusion af franske Air France og hollandske KLM i 2004.

Den hollandske og franske stat ejer tilsammen 28 procent af selskabet.

/ritzau/