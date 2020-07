Et af holdingselskaberne til nanoselskabet Act.Global er begæret konkurs. Det fremgår af en meddelelse fra Statstidende.

Ved udgangen regnskabsåret 2018/2019 havde Smartkeeper Holding ellers en egenkapital på knap 98 millioner kroner.

Konkursbegæringen blev indgivet 26. maj, men først 16. juli er virksomheden taget under konkursbehandling ved dekret fra Skifteretten. Det skriver Finans.dk

Stifteren af det kriseramte selskab, Act. Global, Carsten Jensen, skriver dog fredag i en mail til Børsen, at han ikke vil se til fra sidelinjen, mens hans holdingselskab Smartkeeper Holding, der ejer cirka en tredjedel af nanofirmaet, går konkurs.

Han regner med, at han kan nå at undgå et kollaps i 11. time.

»Vi er ikke gået konkurs og forventer at afværge inden deadline,« skriver han til avisen.

Ifølge Carsten Jensen, der ud over at være stifter er både adm. direktør og hovedaktionær i Act. Global, skyldes konkursbegæringen nogle indbetalinger, der har været forsinket.

Knap 200 investorer har postet penge i Act.Global i håbet om, at rengøringsproduktet, nanosprayen, bliver en international erhvervssucces.

Act.Globals regnskaber bliver i øjeblikket undersøgt af Erhvervsstyrelsen for ulovligheder. Ifølge eksperter har selskaberne bogført mystiske millionindtægter, som Carsten Jensen har haft svært ved forklare, skriver Børsen.

Styrelsen igangsatte undersøgelsen på baggrund af to whistleblower-henvendelser.

Et uventet tab på 121 millioner kroner chokerede investorerne i begyndelsen af året.

Act.Global var blevet nødt til at nedskrive sine tilgodehavender med 75 millioner kroner, som selskabet havde bogført i tidligere år, men som siden havde vist sig uden dækning, da licenspartnerne ikke betalte.