Jyske Bank tjente 5,9 milliarder kroner efter skat sidste år. Det er aldrig før set højere, viser årsregnskab.

Danske banker har nydt særdeles godt af, at renterne er vokset hastigt.

Det gælder også Jyske Bank, der tirsdag kan præsentere et rekordhøjt overskud på 5,9 milliarder kroner.

Det er 57 procent højere end i 2022, der på daværende tidspunkt var bankens bedste resultat nogensinde, viser årsregnskab.

- Resultatet i 2023 overgik markant rekordåret 2022 med bidrag fra både integrationen af Handelsbanken Danmark, et højere renteniveau samt en gunstig udvikling på de finansielle markeder, siger ordførende direktør Lars Mørch i regnskabet.

De stigende renter er et resultat af, at centralbanker rundtom i verden forsøgte at slå den højeste inflation i fire årtier tilbage. Renteforhøjelser bruges nemlig som et værktøj til at tøjle høj inflation.

Hvis det bliver dyrere at låne penge, er det forventningen, at forbrugerne vil bruge færre af dem. Og det skal få priserne til at falde.

Der er fortsat stor usikkerhed om, hvornår renterne sænkes igen. Inflationen er blevet slået betydeligt tilbage mange steder i verden, så flere spår, at det kan komme til at ske i løbet af 2024.

Ifølge direktør Lars Mørch er der dog ikke tvivl om, at der er udsigt til et lavere renteniveau i år.

- Det kommende år vil bære præg af udsigt til lavere renter og arbejdet med en opdatering af koncernens forretningsstrategi, der skal sikre, at Jyske Bank også i fremtiden vil gøre en forskel for både kunder, medarbejdere og aktionærer, siger han.

Jyske Banks samlede indtægter fra renter voksede sidste år til 9,7 milliarder kroner fra 5,9 milliarder året før. Det svarer til en stigning på 66 procent.

Det ekstraordinære resultat har gjort plads til et ekstraordinært udbytte til aktionærerne.

I december blev de forkælet med et udbytte på samlet 500 millioner kroner. Tirsdag oplyser banken, at yderligere en halv milliard ryger deres vej.

Selv om direktøren forventer et lavere renteniveau i 2024, er det forventningen, at indtjeningen forbliver på et meget højt niveau.

Banken forventer et overskud efter skat på op mod 5,1 milliard kroner.

/ritzau/