Mens højere elpriser trak inflationen op i januar, gjorde prisændringer på sko, tøj og møbler det modsatte.

Inflationen i januar udgjorde 1,2 procent på årsbasis, hvilket er 0,5 procentpoint højere end i december.

Det viser tal fra Danmarks Statistik mandag morgen.

Stigningen er primært et resultat af prisændringer på elektricitet. Isoleret set trak stigningen forbrugerprisindekset op med 0,6 procentpoint.

Modsat var prisændringer på tøj, sko, møbler og biler med til at trække i den anden retning.

I det store billede ligger inflationen fortsat på et lavt niveau, hvilket betyder at danskerne oplever en genopretning af deres købekraft.

Det skriver Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri (DI), i en kommentar.

- Købekraften led et stort knæk i 2022 under den ekstremt høje inflation, men nu er situationen vendt. Det går stærkt med at genvinde det tabte.

- Vareinflationen er kommet utrolig langt ned, og på flere områder ser vi faldende priser. Det er tjenestepriserne, der stadig stiger lidt for hurtigt. Vi ser stadig pæne prisstigninger på eksempelvis restauranter samt kulturoplevelser, siger Allan Sørensen.

Inflationstallene fra Danmarks Statistik kommer, dagen efter at de offentligt ansatte nåede til enighed om en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år.

Dermed tager de også skridt mod at lappe det hul, som inflationen over de seneste år har gnavet i deres privatøkonomi.

Samlet set kan det betyde, at inflationen vil stige lidt i løbet af 2024, vurderer Søren Kristensen, cheføkonom hos Sydbank.

- Og vi må også sige, at prisstigningerne fra december til januar er lidt for høje. Men i vores optik bør man primært glæde sig over, at købekraften nu vokser solidt.

- Det øger også sandsynligheden for, at dansk økonomi får et fornuftigt 2024, lyder det i en skriftlig kommentar.

