Lav inflation giver danske forbrugere flere penge mellem hænderne, fordi lønnen stiger mere end priserne.

Det seneste år har budt på højere huslejer og stigende priser på madvarer, og det har sendt inflationen en anelse op.

Inflationen - også kendt som forbrugerpriserne - steg 0,6 procent i oktober sammenlignet med samme måned for et år siden. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ud over husleje og madvarer har fjernvarme også været med til at skubbe inflationen op.

Til gengæld er inflationen holdt nede af faldende priser på el, benzin og tøj.

Samlet set har prisstigningerne i Danmark været lavere end i EU generelt de seneste to år.

Den lave inflation er isoleret set positiv for forbrugerne, da lønningerne i samme periode er steget hurtigere. Dermed får man flere penge mellem hænderne.

Over de seneste syv år svarer det til omkring 40.000 kroner for en almindelig børnefamilie, lyder det fra Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank.

- Ser vi fremad, forventer vi, at lønstigningerne tiltager en lille smule.

- Derved kan danskerne roligt sove trygt om natten, da der fortsat er udsigt til, at de får flere penge mellem hænderne, da lønningerne fortsat vil stige langt mere end priserne, siger han i en skriftlig kommentar.

Nationalbanken sigter efter en årlig inflation på omtrent to procent, men det har den ikke været på siden 2012.

De to procent er et niveau, der vurderes som passende for, at økonomien hverken overopheder eller går i stå.

- Inflationen herhjemme er generelt meget lav både i en historisk kontekst, og når man sammenligner med resten af Europa, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

- Det er et blandt mange tegn på, at dansk økonomi ikke er specielt ophedet i sammenligning med resten af Europa, siger hun i en skriftlig kommentar.

/ritzau/