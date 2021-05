Salget i de fleste forretningsområder steg til før-pandemi-niveauer og nogle steder endnu mere, lyder det.

Byggeaktiviteten i de fleste lande er ved at været genoprettet, efter at pandemien og restriktioner i lang tid har været med til at skabe problemer for den danske stenuldsproducent Rockwools forretning.

Det har medvirket til, at selskabets omsætning er steget seks procent til 671 millioner euro i årets første kvartal sammenlignet med sidste år.

Det fremgår af selskabets endelige regnskab for første kvartal, der blev præsenteret onsdag eftermiddag.

»Salget i de fleste forretningsområder steg til før-pandemi-niveauer og nogle steder endnu mere,« lyder det i regnskabet.

Faktisk ligger toplinjen på et højere niveau end i både 2020 og 2019, skriver selskabet. Salget steg pænt på markederne Nordamerika, Rusland, Kina og Vesteuropa.

Rockwools stenuld anvendes blandt andet til at isolere boliger.

Tilbage i juni sidste år faldt Rockwools omsætning med hele 20 procent, hvor især Syd- og Centraleuropa var hårdt ramt. Fra juni viste markederne dog bedring igen.

På bundlinjen kunne selskabet også nyde godt af fremgang i første kvartal. Her landede 68 millioner euro, hvor der i samme periode sidste år lå 61 millioner euro.

Selskabet præsenterede allerede foreløbige tal for første kvartal 6. maj, og dagens tal afviger ikke fra det allerede udmeldte.

Rockwool fastholder desuden de forventninger, som selskabet meldte ud i forbindelse med de foreløbige tal i begyndelsen af maj.

For året forventer man omsætningsvækst på 10-12 procent, lyder det i regnskabet.

Det skyldes, at »markedsbetingelserne ser stærke ud fremadrettet«. Det gælder på de fleste af selskabets markeder.

/ritzau/