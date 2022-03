Fiskerne i Nordjylland overvejer, om det bedre kan betale sig at lade båden stå i havn. Det skriver TV 2 Nord.

Det skyldes de voldsomme prisstigninger på dieselolie.

»Fiskerne kan ikke få nok for deres fisk til, at det kan hænge sammen,« siger Niels Kristian Nielsen, som er formand for Hirtshals Fiskeriforening, til TV 2 Nord.

»Flere har ringet til mig i dag og sagt, at hvis det fortsætter sådan her, så lægger de skibene til kaj,« tilføjer han.

Niels Kristian Nielsen fortæller desuden, at fiskerbåde bruger over 100 liter diesel i timen og nogle helt op til 3.000 liter i døgnet.

Og med prisstigninger på 70 procent for erhvervsfiskerne på diesel inden for en kort periode, efterlader det erhvervet særdeles presset.

Også danske bilejere har kunnet mærke voldsomme prisstigninger.

Onsdag var pumpeprisen på diesel hos OK på 17,59 kroner pr liter, mens den for benzin lå på 17,29 kroner.

Det er første gang siden 2006, at dieselolie er dyrere end benzin.