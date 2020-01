Karl-Johan Persson stopper som direktør hos H&M, da han afløser sin far som bestyrelsesformand.

Den svenske tøjkoncern H&M laver en større rokade i toppen af virksomheden.

Administrerende direktør Karl-Johan Persson stopper efter mere ti år på posten. Han bliver i stedet bestyrelsesformand, hvor han overtager stafetten fra sin far, Stefan Persson, som har siddet for bordenden i mere end 20 år.

Som ny administrerende direktør har H&M ansat Helena Helmersson, der er hentet internt. Hun har været hos H&M siden 1997 og har senest været driftsdirektør i tøjkæden.

Det oplyser H&M torsdag i forbindelse med sit årsregnskab.

Far og søn er henholdsvis anden og tredje generation i H&M-dynastiet, der er en stor milliardforretning, der har mere end 5000 butikker på verdensplan.

Erling Persson stiftede virksomheden i 1947. I 1982 overtog Stefan Persson posten fra sin far, inden han i 1998 blev bestyrelsesformand.

Inden hans søn blev direktør i 2009, var svenskeren Fabian Månsson direktør fra 1998 til 2000, mens danskeren Rolf Eriksen sad på posten fra 2000 til 2009.

Tronskiftet hos H&M kommer en anelse bag på chefanalytiker Peter Malmquist hos foreningen Aktiespararna.

Han ser skiftet som et signal om, at H&M har fået kæmpet sig ud af flere års krise, hvor indtjeningen har været under pres. Det siger han til det svenske nyhedsbureau TT.

Det seneste års resultater vidner da også om fremgang. Salget er steget med seks procent til 165 milliarder kroner. H&M fremhæver stor salgsfremgang i lande som Indien, Polen, Mexico og Rusland.

På hjemmebanen i Sverige har der været en mindre fremgang, mens salget i Danmark derimod er gået anelse tilbage.

Samtidig er overskuddet steget med omkring 600 millioner kroner til 9,5 milliarder kroner.

/ritzau/