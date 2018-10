Google har fået kritik for lav skattebetaling i Danmark. HK/Privat ser det ikke som hindring for samarbejde.

København. Fagforeningen HK/Privat og Google er gået sammen i et partnerskab, der skal ruste medlemmerne til et arbejdsmarked, hvor det digitale spiller en større og større rolle.

Aftalen med Google bliver i første omgang en forsøgsordning med omkring 41 virksomheder, hvor de ansatte kan komme på kurser, der er helt skræddersyede til de opgaver, den enkelte har til dagligt.

Men håbet er, at langt flere af HK/Privats medlemmer, der blandt andet tæller kontoransatte, på sigt kan få gavn af aftalen. Det fortæller sektorformand Simon Tøgern.

- HK'erne er i rigtig mange virksomheder - særligt de små og mellemstore - nøglepersoner på det digitale område.

- Derfor leder vi efter partnere, der kan hjælpe med at udvikle deres kompetencer, og der har vi fundet sammen med Google, siger han.

Google er af flere omgange blevet kritiseret for at betale meget lidt i skat i Danmark.

Ifølge Google Danmarks seneste regnskab havde selskabet en omsætning på 227 millioner kroner sidste år og betalte 4,4 millioner kroner i skat.

Ifølge Danske Medier, der repræsenterer Googles konkurrenter såsom aviserne, anslår man den reelle omsætning i Danmark til over tre milliarder kroner sidste år.

Men HK/Privat har ikke haft de overvejelser i forbindelse med aftalen.

- Det er formentlig rigtigt, at de betaler alt for lidt skat, men det er ikke vores rolle i samfundet at kontrollere det. Vi er ikke skattevæsnet.

- Vi har et meget afgrænset samarbejde med dem, og derudover går jeg ud fra, at Google overholder loven, siger Simon Tøgern.

Han forklarer, at han udelukkende tænker på, hvad der er bedst for medlemmerne, når HK/Privat skal finde samarbejdspartnere.

- Mit udgangspunkt er mine medlemmers interesser, og i de her år handler det om at få en masse nye digitale kompetencer. I det lys er Google en stor spiller, og projektet er i sin form interessant, siger han.

Malou Aamund, der er direktør i Google Danmark, håber, at projektet kan gøre en forskel på flere fronter på en gang:

- Vi oplever hos mange af de danske virksomhedskunder, hvor vi hjælper med at eksportere til udlandet, at der er et enormt behov for digital arbejdskraft.

- Det er klart, at vi slår to fluer med et smæk, hvis vi kan hjælpe nogen med at få sikret deres arbejde i fremtiden, og vi kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med at blive fremtidssikret.

- Og hvis vi samtidig giver vores kunder adgang til digitale kompetencer, så har vi har da forenet mange ting på gang.

/ritzau/