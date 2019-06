Sikkerhedsnettet under HK-medlemmer er blevet for dårligt, mener fagforeningen, der nu forsikrer medlemmerne.

HK/Privat indfører en lønforsikring til sine 55.000 medlemmer.

Det skriver Politiken.

Lønforsikringen kommer til at gælde samtlige medlemmer, og det sker på grund af gentagne forringelser af dagpengesystemet, fortæller Simon Tøgern, formand for HK/Privat, til Ritzau.

- Vi har været vidne til, at dagpengesystemet er blevet forringet. Man har forkortet dagpengeperioden, man har strammet op på rådighedsbestemmelserne, og kompensationsgraden er løbende faldet.

- Og det har vi protesteret imod politisk. I 2012 lavede vi en af de største underskriftindsamlinger i danmarkshistorien for forbedringer dagpengesystemet, men lige lidt hjalp det.

- Vi kunne ikke engang få en minister fra den daværende socialdemokratiske regering til at tage imod underskrifterne, siger han.

Som det er i dag, får et gennemsnitligt medlem af HK/Privat omkring 55 procent af sin løn dækket, hvis han eller hun kommer på dagpenge.

Med lønforsikringen er medlemmerne sikret at få 80 procent af deres normale løn i seks måneder ved ledighed.

- Hvis vi ikke kan få den ideelle model (bedre dagpengesystem, red.), så må vi tage den model, vi kan få. Og derfor har vi arbejdet på denne ordning.

- For som dagpengesystemet er nu, så er det et stort økonomisk fald at gå fra beskæftigelse til dagpenge, og der vil vi gerne betrygge vores medlemmer i deres arbejdsliv. Og det kan vi med det her, siger Simon Tøgern.

Ordningen er obligatorisk for alle medlemmer, og de vil opleve en stigning i deres månedlige kontingent med 65 kroner.

Trods den højere pris har medlemmerne taget godt imod det, fortæller formanden.

- Vi har sat en hotline op, så medlemmerne kan ringe ind, og 99 procent af vores medlemmer er rigtig glade for ordningen.

- Mange er også glade, fordi de i forvejen har haft nogle lignende, men langt dyrere forsikringer, som de nu har kunnet opsige, siger Simon Tøgern.

Lønforsikringen træder i kraft 1. september, og personer meldt ind frem til 31. august vil få glæde af forsikringen fra 1. september, hvis man både er medlem af fagforeningen og a-kassen.

Herefter skal man have været medlem af fagforening og a-kasse i et år, før man kan bruge lønforsikringen.

/ritzau/