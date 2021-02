Ifølge fagforeningen HK er der sket en stigning i antallet af folk, som ikke overholder retningslinjerne.

Det er ikke alle, der har lige let ved at holde afstand og bære mundbind, når de er ude at handle.

Men det kan være svært for frontpersonalet i butiksgangene at håndtere situationen, når de møder den utryghedskabende adfærd.

Derfor vil fagforeningen HK Handel nu klæde de ansatte bedre på til at takle situationen, så det ikke ender i en konflikt med kunden. Det skriver de mandag i en pressemeddelelse.

HK Handel repræsenterer ansatte, der arbejder i butikker, på lager og kontor.

Folk er blevet dårligere til at overholde restriktionerne, når de er ude at handle, oplever fagforeningen.

I Samarbejde med Dansk Erhverv lavet HK Handel lavet tre animerede kampagnevideoer, som skal minde de ansatte om, hvordan de bedst husker kunderne på retningslinjerne.

Selv om de ansatte opfordres til at hjælpe kunderne med at bruge håndsprit, fastslår HK Handel, at butiksansatte ikke skal agere coronapoliti, skriver HK i pressemeddelelsen.

Hvis kunderne helt nægter at følge retningslinjerne, skal butikslederen involveres. Hvis det ikke hjælper, og kunden nægter at forlade butikken, kan personalet i sidste ende tilkalde politiet.