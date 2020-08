Forbruget ligger lidt højere end samme tidspunkt sidste år, viser tal fra kort- og MobilePay-betalinger.

Sommerforbruget ligger 3-4 procent højere end samme periode sidste år, viser tal baseret på cirka en million kort- og MobilePay-betalinger fra Danske Bank-kunder til og med den 6. august.

Blandt andet giver det udslag i tallene, at mange holder ferie i Danmark, mens også forbruget på apotekerne er større end normalt.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom hos Danske Bank, bider mærke i, at man blandt andet kan se en stigning hos apotekerne, og at smittetryk og krav om mundbind dermed kan aflæses i forbrugstallene.

- Forbruget hos apotekerne steg voldsomt lige op til nedlukningen, hvor vi alle sammen skulle have håndsprit og den slags. Nu er der altså tegn på, at det er begyndt at stige en smule igen.

- Det kan skyldes, at smittetrykket er begyndt at stige, og der nogle steder er kommet påbud om mundbind (i den offentlige transport i seks kommuner, red.), siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Hun påpeger dog, at tallene kan snyde en smule.

Normalt ville langt flere rejse til udlandet og bruge flere kontanter, og tallene er målt på kort- og MobilePay-betalinger. Det sker, fordi betaling med kontanter er mere udbredt i udlandet, end det er i Danmark.

Men, siger hun, grundlæggende er forbruget tilbage på et normalt niveau.

- Det er sådan, at det danske forbrug er kommet forholdsvist godt igen efter coronakrisen, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Forbruget i detailbranchen og i supermarkeder er i et relativt højt leje, ligesom danskerne også har brugt penge i sommerferien på boligforbedringer.

/ritzau/