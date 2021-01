Omsætningen stiger betragteligt hos Microsoft - blandt andet drevet af selskabets cloud-afdeling.

Verdens største softwareselskab, Microsoft, høster fordelene af et globalt skift mod hjemmearbejde.

Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal, som er blevet offentliggjort onsdag aften.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Særligt har der været interesse for selskabets såkaldte cloud-løsninger, som er en samlet betegnelse for en række softwareydelser, der stilles til rådighed via internettet.

Det globale skift mod mere hjemmearbejde er blevet accelereret under corona.

En række af de helt store tech-selskaber som Google og Amazon har præsenteret fremragende regnskaber under pandemien, og den gruppe hører Microsoft også til.

Microsoft oplevede i sit andet kvartal en stigning i omsætningen på hele 20 procent til 43,08 milliarder dollar.

Det er et godt stykke over de ventede 40,20 milliarder dollar.

Overskuddet per aktie blev på 2,03 dollar sammenlignet med 1,32 dollar et år tidligere ifølge Bloomberg News.

Derudover er hele Microsofts såkaldte "intelligent cloud"-områdes omsætning vokset med 23 procent.

- Det, som vi har været vidne til det seneste år, er en begyndende anden bølge af digital transformation, som skyller ind over ethvert selskab og enhver virksomhed, siger Microsofts topchef, Satya Nadella, i en meddelelse.

I efterhandlen i kølvandet på regnskabet er Microsofts aktier steget med fem procent, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det her er fremragende tal og endnu en fjer i hatten til tech-sektoren, siger Dan Ives, som er analytiker for investeringsselskabet Wedbush, ifølge AFP.

- Cloud-festen er kun lige begyndt, og den føres i vores øjne an af Microsoft.

Også salg af spil og spilkonsollen Xbox udgjorde en positiv udvikling for Microsoft.

Softwareselskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Det andet kvartal sluttede således ved udgangen af december sidste år.

/ritzau/