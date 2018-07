»Ding! Ding!« er for mange danskere lyden af is-bilen, men samme lyd er netop blevet slået fast som værende ulovlig af Færdselsstyrelsen og politiet. Det skriver Finans.

Dermed bliver der højst sandsynligt ringet mindre med klokken, når Hjem-Is-bilerne fremover triller rundt på de danske villaveje.

»Vi har indskærpet over for vores sælgere, at de skal holde stille, når de ringer med klokken,« skriver Torben Meng, adm. direktør i Hjem-Is, i en mail til Finans.

Torben Meng fortæller, at Hjem-Is over det seneste år har modtaget få henvendelser fra kunder vedrørende klokken på isbilerne, og at det ofte er et problem, som kunden og den lokale sælger løser sammen i fællesskab.

Indskærpelsen kommer som følge af en klage fra en vred, frustreret hundeejer, der havde rettede utallige henvendelser til Hjem-Is. Han ønskede, at de ville dæmpe klokken, da hans hund var rædselslagen for det.

Hundeejeren kan formentlig ånde lettet op nu, hvor både Færdselsstyrelsen og politiet slår fast, at det er ulovligt, hvis klokken ringer, mens bilen kører.

»Politiet har mange opgaver i det daglige og skriver de ulovligheder, vi støder på ude i trafikken. Vi er også opmærksomme på denne type sager og behandler dem på samme måde som f.eks. unødvendigt brug af horn« skriver Midt- og Vestjyllands Politi til Finans.

Hjem-Is har nu lovet hundeejeren, at de ikke længere vil ringe med klokken tæt på hans adresse.

Hjem-Is har i dag 121 biler, som hvert år kører i omegnen af 28.000 ture rundt i Danmark. Forrige sommer blev Hjem-Is købt af selskabet Mejerigaarden, der står bag Premier Is. Sælgerne var de fire hidtidige ejere, Frank Waller, Erik Thaysen og de to brødre Tom og Per Roth.