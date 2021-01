Op mod 34.000 virksomheder kan få udbetalt penge i kompensationsordninger, der genåbnes tirsdag.

Det er fra mandag igen muligt at ansøge Erhvervsstyrelsen om kompensation for faste omkostninger.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om fra november og frem.

Før jul blev der lavet en politisk aftale om at genåbne kompensationsordningen, efter at der blev indført skærpede restriktioner.

Siden er ordningen blevet statsstøttegodkendt, så pengene kan udbetales.

- Der er mange virksomheder, der er hårdt ramt af corona, og jeg ved, at mange står i en rigtig svær situation. Derfor er jeg også glad for, at Erhvervsstyrelsen i dag åbner for ansøgninger til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, siger Dan Jørgensen (S), fungerende erhvervsminister.

- Og i næste uge åbner vi for de mindre virksomheder, der hellere vil søge light-versionen af den ordning. De resterende kompensationsordninger regner vi også med kan åbne inden for ganske kort tid.

De kompensationer, det er muligt at søge fra mandag, er til virksomheder, der er ramt af covid-19-relaterede restriktioner, virksomheder ramt af den nordjyske nedlukning og til virksomheder, der har mistet mindst 30 procent af deres omsætning som følge af covid-19.

Erhvervsministeriet forventer, at op mod 34.000 virksomheder vil få glæde af ordningerne, og at der i alt vil blive udbetalt cirka 3,45 milliarder kroner for den samlede periode.

Hos Dansk Erhverv er man glad for, at ordningerne bliver genåbnet.

- Vi mener, at det er rigtig godt, at regeringen nu åbner for at kunne søge kompensationen til faste omkostninger, hvor mange virksomheder har ventet i månedsvis på blot at kunne ansøge, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

- Der er rigtig mange virksomheder, som er fuldstændig i knæ. Hastighed er afgørende for at virksomhederne overlever.

Han opfordrer dog politikerne til at tage kontakt til EU-Kommissionen, så loftet for kompensation kan hæves, da det ellers kan koste arbejdspladser.

Erhvervsstyrelsen forventer i næste uge at kunne åbne for yderligere udestående ordninger.

Det drejer sig om ansøgninger til kompensationsordningen for tvangslukkede enheder, den særlige ordning for sæsonafhængig indtjening i december og forlængelse af kompensationsordningen for store arrangementer.

