I sidste uge var der 576.000 amerikanere, som meldte sig arbejdsløse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Antallet er det laveste siden marts sidste år, hvor coronavirus spredte sig til hele verden og skabte en global krise, herunder i USA.

Blandt økonomer kommer sidste uges antal som en positiv overraskelse.

Ifølge finansmediet Bloomberg News havde økonomerne regnet med, at 700.000 ville have meldt sig arbejdsløse - altså 124.000 flere, end hvad det endte med. Det skriver Ritzau Finans.

Den positive overraskelse hænger blandt andet sammen med hjælpepakken på 1900 milliarder dollar, som præsident Joe Biden har fået vedtaget.

Pakken giver nemlig økonomisk støtte til trængte amerikanere, som ad den vej hjælper til med at holde hånd under arbejdsmarkedet.

Det forklarer Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- Den enorme hjælpepakke sætter fart på amerikanernes forbrug, som er den helt store jobmotor i USA.

- Store beløb er landet på kontoen hos mange amerikanske familier, som hurtigt omsættes til forbrug, og genererer tiltrængte arbejdspladser i USA, siger Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

Et af elementerne i hjælpepakken har været en kontant udbetaling på 1400 dollar - cirka 8700 kroner - til store dele af den amerikanske befolkning.

Ud over at være med til at skabe flere arbejdspladser ser hjælpepakken også ud til at have sat skub under detailsalget i marts.

Ifølge Reuters er salget steget med 9,8 procent i forhold til i februar. Også det kommer som en positiv overraskelse for økonomerne, der havde regnet med en vækst på 5,8 procent.

Mikael Olai Milhøj, der er chefanalytiker i Danske Bank, vurderer, at salget i marts er hjulpet godt på vej af en kombination af den kontante udbetaling og genåbningen af amerikansk økonomi.

- Det er vigtigt at huske på, at detailsalget ikke fanger alle dele af amerikansk privatforbrug, men alligevel er et godt signal om, at privatforbruget stiger, når amerikanerne får penge mellem hænderne, og der bliver åbnet op, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/