Danske Banks hvidvasksag koster endnu en kunde. Care Danmark vrager banken. Tirsdag gjorde CBS det samme.

København. Danske Banks hvidvasksag koster endnu en kunde. Det er ngo'en Care Danmark, der vælger at kassere Danske Bank.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, finans.dk.

Det er ifølge mediet ikke kun selve hvidvasksagen, der spiller en rolle, men også Danske Banks håndtering af forløbet spiller ind på beslutningen.

- For os handler perspektiverne ikke om, at der bliver skiftet ud i ledelsen. Det handler om samfundsansvar. Det, der er foregået, er samfundsundergravende, siger Rasmus Stuhr Jakobsen, der er generalsekretær i Care Danmark til finans.dk.

Han forklarer, at organisationen er begyndt at kigge på alternativer. Og det kan ende med, at Care Danmark vælger en udenlandsk bank.

Dermed kommer bankens hvidvaskskandale til at koste endnu en kunde. Tirsdag annoncerede Copenhagen Business School, CBS, at den stopper alle fremtidige samarbejder med Danske Bank.

Det kan ende med, at flere velgørende organisationer vælger at gå samme vej, skriver finans.dk. Dansk Flygtningehjælp, Unicef Danmark, Greenpeace og Læger uden Grænser er blandt dem, der overvejer situationen.

Hos Læger uden Grænser fortæller direktøren, Jesper Brix, til mediet, at sagen har været vendt på et bestyrelsesmøde, og at alternativer i både Danmark og udlandet undersøges.

- Men det er ikke lige nemt at finde banker, som ikke har været involveret i hvidvask eller rådgivning om skatteunddragelse, siger Jesper Brix til finans.dk.

SOS Børnebyerne har allerede valgt at trække noget af sin bankforretning ud af Danske Bank.

- Det skyldes flere faktorer, men det er klart, at en hvidvaskskandale, som blev værre og værre, ikke gjorde beslutningen sværere, siger Mads Klæstrup Kristensen, der er direktør i SOS Børnebyerne, til finans.dk.

Danske Banks midlertidige direktør, Jesper Nielsen, fortæller mediet, at han har forståelse for, at organisationerne er kritiske.

- Jeg håber, at de vil genbesøge deres relation med os og tage en samtale med os, inden de træffer en beslutning, siger Jesper Nielsen til finans.dk.

- Det er sådan set det eneste, vi kan bede om. Det, at de face to face hører os sige undskyld, tror jeg, gør en forskel.