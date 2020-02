Virksomheden blev grundlagt i 1848 og har været et flagskib i Ribe.

Ribe Jernindustri, der nu hedder Hudevad Radiator Design A/S, er Ribes ældste industrivirksomhed, men til sommer forlader den Ribe til fordel for nordengelske Newcastle.

Det skriver JydskeVestkysten.

Virksomhedens fraflytning fra Ribe kommer til at koste 22 medarbejdere jobbet.

Heraf er 20 timelønnet, mens de resterende to er funktionærer.

Der kommer dog fortsat til at være behov for dansk arbejdskraft i virksomheden, der stadig vil have en smule produktion i Danmark - bare ikke i Ribe.

Det oplyser direktør Jesper Friis.

»Vi skal finde en ny lokation tæt på motorvejsnettet, og det bliver enten i Kolding- eller Vejen-området. Her skal vi have plads til 16 funktionærer, som er sælgere og rådgivere samt fire-fem medarbejdere, som skal arbejde på lageret samtidig med, at vi opretholder en lille produktion,« siger han til JydskeVestkysten.