Danske Bank kæmper med sine privatkunder, der er historisk utilfredse. Trods de utilfredse kunder, kan Danske Bank blive tvunget til at øge indtægterne fra dem for at nå sine målsætninger.

Torsdag præsenterede Danske Bank et 2020-regnskab bestående af faldende indtægter og stigende omkostninger. Det har resulteret i en bundlinje, der er gået 70 procent tilbage.

Til mediet Finans udtaler administrerende direktør i Danske Bank, Chris Vogelzang, at det er præmissen for de danske banker at skaffe mere kapital hos de private kunder end før.

»Det er vores arbejde. Det er det, alle banker arbejder med for tiden. Alle er nødt til at gennemføre spareplaner for at kompensere for meget pressede indtjeningsniveauer,« siger Chris Vogelzang.



Det er især udsigten til at skulle betale for at have penge stående i banken, som kunderne er utilfredse over. Danske Bank var en af de sidste banker til at sænke grænsen for betaling af negative renter til 250.000 kroner pr. kunde.



Grænsen på 250.000 kan risikere at sænkes yderligere, hvis markedet går den retning.



Hvidvasksagen har også en negativ påvirkning på det samlede resultat. Banken er nu færdig med selv at undersøge sagen og har overdraget sit arbejde til myndighederne i de lande – Danmark, Estland, Frankrig og USA – som undersøger banken. Aktieanalytikere har spekuleret i, at Danske Bank vil modtage bøder i niveauet 10 milliarder kroner på grund af sagen.



Som konsekvens af det dårlige resultat vil Danske Bank nedlægge 1600 stillinger i koncernen.