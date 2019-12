Siden 1894 har Erik Nielsen og Søn Transport A/S været en del af det fynske transportnetværk.

Men fra og med tirsdag 3. december er det slut.

Virksomheden med 35 ansatte er nemlig gået konkurs.

Det fortæller direktør Steffen Schnejder Nielsen til Fyens.

»Jeg har været sygemeldt i over et år, og virksomheden har været i en salgsproces, som på det seneste er blevet blokeret af en større kunde. Derfor har jeg truffet valget at indstille driften. Det er, hvad jeg kan udtale mig om lige nu,« siger han til mediet.

Steffen Schnejder Nielsen er fjerde generation i familien på posten som direktør i virksomheden, der har eksisteret i over tre århundreder.

En god del af tiden har den haft hjemme på Havnegade i Odense.

Herfra har den tidligere betjent store kunder som hedengangne Lindøværftet.

I de tidlige år transporterede Erik Nielsen og Søn Transport A/S hovedsageligt træ, kul og korn med hestevogn fra adressen Georgsgade 27 i Odense.

Siden blev hestene byttet ud med biler - omend man kortvarigt vendte tilbage til heste under 2. verdenskrig - og blandt andet transport af byggeelementer blev en god forretning i 1960'erne.

Imod slutningen af det forrige århundrede udviklede virksomheden sig yderligere til at transporterer en lang række andre ting - for ikke at tale om den del af forretningen, som havde kranopgaver.

Men tirsdag sluttede en æra i det odenseanske, da Erik Nielsen og Søn Transport A/S for sidste gang åbnede for de ansatte.