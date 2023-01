Lyt til artiklen

Det historiske spisested 'Under Lindetræet' i Odense er gået konkurs.

Økonomien hænger ikke længere sammen, og restauranten overfor HC Andersens Hus lukker.

Til TV 2 Fyn siger de to ejere, Rene Overby Niebuhr og Michael Walther Martinsen, at de lukker det historiske sted med »blødende hjerte.«

»Vi har det virkelig dårligt med, at vi er nødt til at lukke. Vi havde jo troet, at det her var en restaurant, vi skulle drive nærmest resten af livet. Så vi har jo brugt tid og ressourcer på at renovere og sætte i stand.«

Det er både coronanedlukningerne, krigen i Ukraine og de stigende priser på grund af inflationen, der har udfordret restauranten.

Men også problemer med gæster, der ikke dukker op til deres reservationer, og byudviklingen i Odense har gjort det svært at få enderne til at mødes, fortæller ejerne til tv-stationen.

En ny letbane i byen har ifølge restaurantens kokke afskåret 'Under Lindetræet' fra resten af byen.

Bygningen, som huser restauranten, er fra 1771, og stedet har været restaurant siden 1965.

Niebuhr og Martinsen har drevet stedet de seneste tre år.