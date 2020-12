Restaurant Svanelunden, der ligger i den idylliske park Svanelunden i det centrale Hjørring, fik ny forpagter for et år siden.

Nu er restauranten under konkursbehandling.

Det skriver Nordjyske.

Restauranten har ikke haft a la carte i 2020, og de har derfor skullet tjene deres penge på store middagsselskaber.

Men det fik corona sat en stopper for, og selvom de har haft selskaber over sommeren mellem de to nedlukninger, så har det ikke været nok til at redde restauranten.

Logen Serapionsordenen, Sct. Olai, har ejet lokalerne siden 1970, og de har holdt deres logemøder i restauranten.

»Da vi skiftede forpagter sidste år, lavede vi en ny konstruktion med et nyt selskab, der driver restauranten. Det har været et hårdt år pga. nedlukningen. Efter nedlukningen i foråret, kom der gang i den igen i sommer, men så kom anden bølge i efteråret, og nu er kassen tom i selskabet. Da det var et nyt selskab, der drev restauranten, har vi ikke kunnet få én krone fra hjælpepakkerne,« siger næstformand i restaurantudvalget i logen, Lars Dam, til Nordjyske.

Konkursbehandlingen betyder, at fire fuldtidsansatte nu skal finde nyt arbejde.

Sct. Olai arbejder nu på at finde en ny forpagter, til når forholdene bliver normale igen.