Ny dansk måling viser rekordmange jobskift i det første halvår af 2018. Højt jobudbud er blandt årsagerne.

København. 427.993 gange er der blevet skiftet job i Danmark fra januar til juni i 2018. Det er det højeste antal jobskifter nogensinde.

Det viser de nyeste tal for jobomsætningen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

- Vi skifter job mere end nogensinde før. Vi skifter nu job i en frekvens, der svarer til hvert tredje år. Det er et helt andet arbejdsmarked i forhold til for bare halvtreds år siden, siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i pensionsselskabet PFA.

Årsagen er ifølge Holdum tredelt.

- For det første er dansk økonomi i højkonjunktur, hvilket betyder et større jobudbud, som naturligt giver flere jobskifter.

Antallet af jobskifter er steget med 27 procent siden første halvår af 2010 i finanskrisens efterår.

Dernæst mener han, at man kan spore en forskel mellem unge og ældre arbejdstagere.

- Det er især unge mennesker - som er veluddannede og har et pænt CV, som opbygger netværk, og ligesom er deres eget projekt - der springer fra job til job, siger han.

Og så eksisterer der en underliggende trend på arbejdsmarkedet, mener han. En hvor hyppigheden af jobskifter generelt er stigende, fordi man i stadigt højere grad ansætter mennesker med specifikke kompetencer til at løse forudbestemte opgaver i tidsbegrænsede projekter.

Professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet Bent Greve mener, at en høj jobomsætning - altså et stort antal jobskifter - generelt er udtryk for et sundt arbejdsmarked og økonomisk optimisme.

Bent Greve er dog uenig i, at der er tale om et fundamentalt skifte på det danske arbejdsmarked, hvor loyaliteten støt vil falde i fremtiden.

- Den unge generation, der skifter job hyppigst, vil ændre adfærd, når de bliver ældre. Så snart man når alderen for familiestiftelse og lignende, bliver man mere interesseret i langvarige ansættelser, siger Bent Greve.

/ritzau/