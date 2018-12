Bang & Olufsen-aktien lukker torsdag med et fald på 34,3 procent efter en stor nedjustering, hvilket er det største kursfald i selskabets historie.

Med torsdagens fald er der skåret over to milliarder kroner af markedsværdien, som nu er på cirka fire milliarder kroner.

B&O, der er kendt for tv, lydanlæg, højttalere og høretelefoner, varslede onsdag, at salget ikke er gået så godt som forventet de seneste måneder.

Fra at have ventet en vækst på over ti procent i år spår B&O nu en nulvækst sammenlignet med sidste år, hvor der blev solgt for 3,3 milliarder kroner.

Bang & Olufsen er i gang med at rydde op i sit butiksnetværk. Nogle butikker er blevet lukket, mens andre skal åbne, men det er imidlertid ikke gået så hurtigt som planlagt, og det har ramt salget.

De store tæsk på børsen skal dog snarere ses som et udtryk for, at der blandt investorerne er en frygt for, at problemerne ikke er midlertidige.

Det vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

»Det er et udtryk for, at investorerne frygter, at der er tale om et mere strukturelt og varigt problem, som Bang & Olufsen står med.«

»Der kan være en frygt for, at selskabet har toppet, og at der er grænser for, hvor meget B&O kan afsætte inden for det luksussegment, som det henvender sig til,« siger Per Hansen.

