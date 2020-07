»Coronaen var nok det sidste søm i kisten.«

Det stod i forvejen skidt til for den historiske kro Terndrup Kro i Himmerland, så da coronakrisen gjorde sit indtog, var det en tabt kamp.

Det fortæller krofatter Palle Jensen, der de seneste syv år har drevet kroen, til Nordjyske.

»Det er svært at drive kro i dag, og du kan jo bare kigge dig omkring. Kroer i hele området er lukket ned i de senere år. Det er ingen hemmelighed, at vi også har kæmpet for at betale vores regninger. Ved årsskiftet var vi bagud, men satsede på at indhente noget af det tabte i løbet af foråret. Men så blev vi lukket af corona,« siger den 54-årige forpagter og kok.

Palle Jensen er direktør i virksomheden Hr. og Fru Jensen Restaurant ApS, der forpagter kroen, og det er denne virksomhed, som nu er taget under konkursbehandling ved skifteretten i Aalborg.

Kroen fra 1852 er på nuværende tidspunkt lukket, men den genåbner ifølge Palle Jensen 1. august.

Han understreger, at folk, der har booket arrangementer i kroen, ikke skal være bekymrede, da alle arrangementer vil blive afholdt trods konkursbehandlingen.

Også ejendomsselskabet bag Terndrup Kro, Bjarne Brath Erhvervsejendomme ApS, bekræfter over for Nordjyske, at der arbejdes på en hurtig genåbning.

Bjarne Brath oplyser til mediet, at han hørte om konkursen mandag og var i chok.

Han siger endvidere, at han på grund af ferie endnu ikke har været i kontakt med advokaten, men at der forsøges at finde en løsning, så kroen fra 1. august kan drives videre, indtil der er fundet en ny bestyrer.

Nordjyske har talt med advokat Hanne Bruun Jacobsen, som er kurator i konkurssagen.

Hun udtaler, at hun endnu ikke har modtaget materiale fra revisoren og derfor ikke har overblik over boet.