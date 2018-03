Den historiske guldsmed i Randers Silver House lukker efter hele 169 år.

Siden 1849 har butikken solgt smykker til randrussianere, men nu er det slut, skriver Randers Amtsavis.

Guldsmeden drives af Aage, 63 år, og Lene Kjølner, 52 år, og har været i Kjølner-familien siden 1930erne. Siden 1954 har den haft samme adresse på Rådhusstræde 15 i Randers Centrum.

Parret har længe villet sælge forretningen, da Aage Kjølners helbred ikke er så godt. Det er dog ikke lykkedes at finde en køber, og derfor må nøglen drejes om.

»Personligt har vi truffet beslutningen om lukke, fordi det er det bedste for os, og derfor har vi det godt med den. Omvendt er det svært i forhold til personalet. Her er det jo otte andre familier, der bliver berørt. Når man er selvstændig, handler det jo ikke bare om, at man selv skal ud at have et andet job. Her er der flere involverede, og derfor er det svært. Men vores personale har været forstående overfor vores situation. Og det bliver sørgmodigt at fortælle det til kunderne også,« siger Aage og Lene Kjølner til Randers Amtsavis.

Lene Kjølner stod for designet af smykkerne, de solgte i guldsmeden. Selv om butikken lukker, vil hun fortsætte med sit arbejde. Nu bliver guldsmeden i stedet til en webbutik.

Guldsmeden er stadig til salg og vil være det indtil slutningen af sommeren.