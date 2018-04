Forlig indeholder en ny arbejdstidsaftale for lærere, der erstatter lov. Formand håber på ny start for skoler.

København. Med et indgået forlig i overenskomstforhandlingerne på det kommunale område har landets lærere igen en forhandlet aftale om deres arbejdstid.

Aftalen erstatter den lov, der blev vedtaget af regeringen efter en 25 dage lang lockout i 2013.

- Det er en fantastisk forløsning at kunne sige, at vi nu har en aftale, siger lærerformand Anders Bondo Christensen, der er topforhandler for ansatte i kommunerne.

Arbejdstidsaftalen var genstand for en slutspurt i forhandlingerne natten til fredag mellem ham og kommunernes topforhandler, Michael Ziegler fra kommunernes organisation, KL.

Det lykkedes altså parterne at blive enige. Detaljerne i arbejdstidsaftalen skal Anders Bondo Christensen fremlægge for sit bagland i Danmarks Lærerforening senere fredag.

Det er derfor i første omgang uvist, præcist hvilke vilkår parterne er blevet enige om.

- Jeg skal ned og orientere min hovedbestyrelse og alle kredsformænd, der er kommet fra hele landet. De har krav på at få det at vide frem for at høre løse udsagn i medierne.

- Det har været et meget langt forløb, som de har været tæt involveret i. Derfor har de krav på at høre det først, siger Anders Bondo Christensen.

Lærernes arbejdstid har været en af de helt store knaster, siden forhandlingernes start.

Loven om lærernes arbejdstid blev indført i 2013 - ifølge lærerne med markante forringelser af deres fleksibilitet og tid til forberedelse.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale, hvorfor loven fortsat regulerer lærernes vilkår.

En af grundene til, at det har været så svært, er ifølge Anders Bondo Christensen, at der grundlæggende har hersket mistillid mellem arbejdsgiverne og lærerne.

- Det har været et stort problem, og jeg håber meget, at det her kan betyde en ny start for skolerne, siger han.

Inden forhandlingerne for alvor gik i gang i slutningen 2017 stod en samlet fagbevægelse sammen om at kræve reelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale for lærere og undervisere i kommuner og stat.

Siden udviklede det sig til en musketered, hvor fagbevægelsen blandt andet stod samlet bag et krav om en nyarbejdstidsaftale til lærerne.

På statens område forhandler arbejdsgivere og lønmodtagere fredag videre i Forligsinstitutionen.

Forliget på det kommunale område gælder for de kommende tre år. Det indeholder blandt andet også en lønramme på 8,1 procent og en sikring af betalt spisepause.

/ritzau/