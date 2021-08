Har du to millioner gode danske kroner, som du ikke lige ved, hvad du skal stille op med?

Så har du nu chancen for at erhverve dig den tidligere socialpsykiatriske institution Oustruplund ved Silkeborg.

Det skriver TV Midtvest.

Faktisk er det anden gang på godt et halvt år, at der bliver sat prisskilt på den historiske ejendom ved Kjellerup.

Stedet har tidligere været anstalt, flygtningecenter og højskole, men nu vil Silkeborg Kommune altså gerne af med de omkring 2000 kvadratmeter.

Da Oustruplund første gang kom til salg i januar, lød udbudsprisen på bare 1,5 millioner kroner, hvilket ifølge den tidligere forstander var alt for billigt.

»Det er alt, alt for lidt. Det er jo et kæmpe område, samtidig med at det er historisk. Dem, der køber det, skal selvfølgelig bruge det til et eller andet, men prisen hører slet ingen steder hjemme,« sagde Erling Prang dengang til TV2 Østjylland.

Kommunen var ikke tilfredse med de bud, der kom i første omgang, så nu er stedet sat til salg igen.

Denne gang lyder prisen på mindst to millioner kroner.

Kravene til en kommende køber er, at stedet fortsat skal anvendes til et offentligt formål, som overvåges af staten, regioner eller kommuner.

Det fremgår af udbudsmaterialet, at kommunen forestiller sig en fremtidig højskole eller lignende til børn og unge.

Men selv om købsprisen ikke lyder af meget, når man tager de tårnhøje priser på boligmarkedet i betragtning, så kan man til gengæld se frem til en varmeregning af en vis størrelse.

Den nuværende lejer, Oasehøjskolen, oplyser ifølge udbudsmaterialet, at den i 2021 budgetterer med 475.000 kroner alene til varme.