Et styk historisk ejendom. En højskole og et dertilhørende jordareal på 95.000 kvadratmeter – alt sammen til den nette sum af 1.510.000 kroner.

Og det hører slet ikke hjemme, mener Erling Prang.

»Den koster ikke engang så meget som et parcelhus, hvis den bliver solgt til mindsteprisen, det er da for billigt«, fortæller den tidligere forstander og pædagog til TV 2 ØSTJYLLAND.

Bygningen vi taler om er den tidligere socialpsykiatriske institution Oustruplund, tidligere kendt som Bøgildgård.

I 1830 oprettede man et drengehjem – Drengehjemmet den Fellenbergske Opdragelsesanstalt, hvor Oustruplund husede unge drenge, hvis familier var for fattige til at kunne varetage børnene. Sidenhen er der sket meget med bygningen.

Senere begyndte Oustruplund også at huse vietnamesiske bådflygtninge og kvoteflygtninge.

Erling Prang har været en del af den historiske bygning siden 1974, hvor han blev uddannet pædagog. Her blev Oustruplund hans første arbejdsplads, som han blev ved indtil han gik på pension i 2011.

»Det er en helt speciel bygning, som man også får et helt specielt forhold til, når man går her til daglig«, fortæller Erling Krav.

I 2015 valgte Silkeborg Kommune at lukke Oustruplund som institution. Sidenhen er grunden blevet større, hvor man i 2018 også introducerede Oasehøjskolen. Nu er bygningen og grunden dog sat til salg.

Selvom mindsteprisen for i alt 97.000 kvadratmeter grund (95.000 jordareal og 2.000 kvadratmeter i bygninger), så regner Silkeborg Kommune dog med at sælge den for mere.

»Vi har en forventning om, at interessen bliver så god, at buddet bliver højere«, siger specialist i ejendomme Maiken Andersen fra Silkeborg Kommune til TV 2 ØSTJYLLAND.

Der er dog en række forbehold man skal have i menté, inden man køber bygningen. Oustruplund er i øjeblikket udlejet til den kristne folkehøjskole Oasehøjskolen, og den aftale udløber først i 2025.

Derudover er ejendommen også udlagt til offentlige formål til Silkeborg Kommune, hvorfor en anden anvendelse af ejendommen kræver en ophævelse eller en anden aftale med kommuneplanrammen.

Det afholder dog ikke folk, mener Maiken Andersen.

»Jeg synes interessen er god, og vi har allerede haft rigtig mange henvendelser«, siger hun.

Hvis du er interesseret i bygningen, kan du byde på den her indtil den 9. februar 2021.