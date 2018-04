Danmarks ældste selvstændige tobaksfabrik - House of Oliver Twist - har fået en ny ejer.

House of Oliver Twist, der stammer fra 1805 og desuden er verdens største eksportør af spundne tobakspastiller, er blevet solgt til tobaksforretningen V2 Tobacco, der hører til i Silkeborg og sidste år blev opkøbt af den svenske tobaksgigant Swedish Match.

Det skriver finans.dk.

House of Oliver Twist, der hører hjemme i Odense, har de seneste fem regnskabsår haft et samlet overskud efter skat på omkring 90 millioner kroner.

Virksomheden, der har eksisteret i mere end 200 år, har haft skiftende ejere i sin levetid, men siden 1974 har den været ejet af familien Drest Nielsen, som fortsat vil have en fjerdedel af aktierne i virksomheden.

»Det var vigtigt for os at finde en køber, der delte de samme visioner for røgfri tobak som os. Med deres ressourcer, kompetencer og viden for røgfri tobak vil Swedish Match give Oliver Twist bedre muligheder for at udvikle sig og blive større,« siger den nu tidligere adm. direktør, Michael Drest Nielsen, ifølge finans.dk i en pressemeddelelse.

Slagsprisen for House of Oliver Twist er hemmelig.