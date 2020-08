Grand Hotel i Odense gik en usikker fremtid i møde efter at selskabet bag hotellet gik konkurs.

Men nu er det mere end 100 år gamle hotel blevet reddet.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Konkursboet efter Tribe Hotel Management Danmark har overdraget driften af hotellet til selskabet Host Odense Drift, som er ejet af norske Asmund Haare.

Han ejer også bygningen på Jernbanegade 18 i hjertet af Odense, hvor hotellet ligger.

»Aftalen blev færdig tirsdag 28. juli, og konkursboet har holdt hotellet åbent indtil da. Der var ikke så meget at diskutere, for ifølge kontrakten kunne driften af hotellet ikke overdrages til andre,« fortæller advokat Per Astrup Madsen, der var kurator i konkursboet, til Fyns Stiftstidende.

Asmund Haare har helt eller delvis overtaget driften af i alt 38 hoteller i Norden.

Grand Hotel slog første gang dørene op i 1897.