Selv med et langt kig i arkiverne har Jyske Bank ikke kunnet finde en periode, hvor der blev bygget så meget.

Der er fuld gang i byggeriet af nye boliger i de største danske byer. Niveauet er på sit højeste siden mindst 1981, og med stramninger af lånekrav og mulige rentestigninger på vej kan det give boligmarkedet et drag over nakken.

Det vurderer Jyske Banks cheføkonom, Niels Rønholt, i en ny analyse af boligmarkedet.

- Vi kan konstatere det, vi egentlig godt vidste i forvejen: Boligbyggeriet er tårnhøjt og er steget markant. Og det er endnu højere end før finanskrisen, hvor der også var godt gang i den.

- I tallene kan vi komme tilbage til 1981, og vi kan ikke finde et højere niveau end i dag. Det er muligt, at der i 1960'erne og 1970'erne blev bygget mere, for der blev der virkelig også bygget meget, siger Niels Rønholt.

Ifølge Jyske Banks tal blev der i året fra oktober 2017 til oktober 2018 færdigbygget 6000 nye boliger i København. Tallet var omkring 1000 efter finanskrisen og toppede før krisen på omkring 4000.

For Aarhus er udviklingen den samme, og antallet af færdiggjorte boliger ligger nu lige under 4000. Tallene er sandsynligvis endnu højere, da der kan være forsinkelser af indberetninger.

Hver anden nye bolig bliver bygget i de største byer, og København alene står ifølge Jyske Bank for en fjerdedel af alle nyopførte boliger. Tidligere har de største byers andel ligget på 20-30 procent.

- Der er ingen tvivl om, at der har været behov for flere boliger. Men byggeriet er gået amok og spørgsmålet er, om det er blevet for meget af det gode. Der er helt klart en risiko for, at der kommer for mange boliger til, siger Niels Rønholt.

Han noterer, at det er svært at tilpasse nybyggeriet til tilflytningen, at boligpriserne er steget markant og at der er højere beskatning og muligvis højere renter på vej.

- Der skal nok blive brug for boligerne, og de skal nok være til gavn på den lange bane. Men når udbuddet stiger så meget på en gang, så tror jeg sagtens, at vi kan komme til at se bølgegang i priserne.

- Får vi en vending, så kan den blive ret markant. Ligesom den optur, der har været, har været ret markant, siger Niels Rønholt.

/ritzau/