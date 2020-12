Catering-ejer raser over Mette Frederiksens aflysning af danskernes nytårsaften. Hun mener at meldingen fra statsministeren kommer for sent.

»Timingen er utilgivelig. Det er simpelthen for kort varsel. Det giver os så mange ekstra processer og logistiske problemer,« siger Pernille Jul nielsen.

29. december - to dage før nytårsaften - stillede Mette Frederiksen sig op på et pressemøde og fortalte danskerne, hvordan hun synes de skal fejre afslutningen på 2020.

»Aflys aftaler og se kun dem fra din egen husstand og eventuelt nogle få fra den aller nærmeste omgangskreds. Det håber jeg, at alle vil lytte til. Vi skal ikke for en festlig aften sætte alt over styr,« lød det på pressemødet, hvor statsministeren som sædvanligt var flankeret af Sundhedsstyrelsen, Seruminstittutet og politiet.

Den dramatiske aflysning af nytårsaften sker i lyset på forhøjede smittetal og indlæggelser. Og selvom meldingen er forståelig, kommer den alt for sent, mener Penille Jul Nielsen.

Hun er indehaver af cateringvirksomheden Din Madpartner i Skærup, der har bestillinger til 5.000 kuverter nytårsaften. Statsministeren udmelding om nytårsaften har medført en telefonstorm hos Din Madpartner, hvor medarbejderne har haft ekstraordinært travlt på årest anden sidste dag.

»Jeg tror vi har fået omkring 350 henvendelser. Folk vil enten afmelde hele bestillingen eller også vil de have den delt op. Hvis de skulle være ni, vil de have maden delt op i en firer og en femmer,« siger Pernille Jul Nielsen, der selv er politisk aktiv som kandidat for Venstre til det forestående kommunalvalg.

Hun mener, at regeringen mangler forståelse for, hvor meget det påvirker erhvervslivet, når statsministeren stiller sig op og kommer med dramatiske udmeldinger om nye corona-anbefalinger.

»Mette Frederiksens stemme har en enorm stor magt. Folk fra Århus tør ikke tage til Vejle og holde nytår, for som en sagde til mig, så føler de nærmest at de bryder loven. Jeg synes kun det er godt, at folk følger anbefalingerne, men det rammer os hårdt, når de kommer med så kort varsel.«

B.T. har ringet rundt til en række cateringselskaber og flere beretter om et stort antal afbud og ombestillinger.

Hos Catering Danmark, der driver Kokken og Jomfruen, oplever de dog, at folk har været forberedt i god nok tid.

»Vi får altid nogle annuleringer og ændringer, men jeg synes ikke vi har ikke fået specielt mange efter den melding der kom igår. Vores gennemsnitlige ordrestørrelse er lavere i år, så selskaberne er mindre. Mit indtryk er bare, at folk har planlagt det på forhånd. Det er en god historie, for det viser, at folk har hørt hvad der er blevet sagt,« siger Mikkel Lohmann, der er direktør i Catering Danmark.