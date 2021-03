Danske kvinder halter stadig bagefter deres mandlige kolleger, når det gælder løn.

Gabet mellem mænds og kvinders løn er i gennemsnit på 12,7 procent, men én sektor skiller sig markant ud:

I finanssektoren findes den største forskel mellem de to køn.

Her fik kvinderne i 2019 næsten 20 procent – eller helt præcist 19,9 procent – mindre i løn end deres mandlige kolleger.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Børsen har set nærmere på.

Ifølge avisen forklarer sektoren den store lønforskel med, at det er mændene, der sidder på de tungeste poster, men det er ikke hele forklaringen, mener man i Danske Bank.

Her er forskellen på 19,2, og det skal der gøres noget ved, mener HR-direktør Karsten Breum:

»Den skævhed, vi ser i vores ledelseslag, hvor andelen af kvinder er for lav, påvirker den overordnede lønforskel mellem mænd og kvinder i banken, men det er ikke hele forklaringen. Tallene fortæller os, at kvinder generelt får mindre ud af deres lønforhandling, og det skal vi have ændret,« skriver han i en mail til avisen.

Fagforeningen Finansforbundet vil også have ændret på tingene.

Sidste år viste tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) nemlig, at kvinder i gennemsnit tjente otte procent mindre end mænd i samme jobfunktion.