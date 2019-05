Godt nok sælger H&M tøj til priser, der er ikke gør al for stor skade på bankkontoen, men paradoksalt nok kommer det til en høj pris.

Tøjet kan nemlig meget vel være produceret på fabrikker, hvor medarbejderne arbejder til sulteløn.

Det viser en ny rapport fra Stern-centeret ved New Yorks universitet, der undersøger arbejdsvilkårene på tøjfabrikker i Etiopien ifølge DR.

Den svenske svenske tøjgigant har nemlig leverandører i det østafrikanske land, der er nummer et på listen over lande, hvor tekstilarbejderne er lavest betalt.

Hvis et stykke tøj har 'Made in Ethiopia' trykt på mærkatet, indebærer det ifølge rapporten, at det er lavet af tekstilarbejdere, der tjener omkring 26 dollar om måneden –svarende til 173 kroner.

Det er den laveste løn i branchen på verdensplan, hvilket betyder, at arbejderne, som hovedsageligt er unge kvinder, kæmper for overhovedet at kunne overleve.

'Selv når fabriksejerne giver bonus for stabilt fremmøde og tilskud til mad og transport, kæmper de fleste arbejdere med få det til at løbe rundt,' skriver forfatterne i rapporten og tilføjer:

'Det er almindeligt for kvinderne at leve fire i hvert værelse, uden rindende vand, et køkken eller et sted at opbevare deres beskedne ejendele, fremgår det.'

DR har været i kontakt med H&M og efterspurgt svar på, hvor mange stykker tøj tøjgiganten får produceret i Etiopien, og om de gør noget for at sikre arbejderne et sted at bo, som de rent faktisk har råd til at betale.

Ingen af spørgsmålene bliver dog besvaret.

I et e-mail-svar lægger virksomheden i stedet vægt på, at de har skabt 18.000 job siden 2013, hvor de indgik de første leverandøraftaler i landet.

'Selv om vi lige nu kun samarbejder med ni leverandør-fabrikker i Etiopien, og vores produktions omfang er lille, ser vi potentiale for yderligere at sænke arbejdsløsheden, højne sociale- og miljøstandarder og bidrage til ordentlige arbejdsforhold,' skriver H&M.