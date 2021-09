Det har været et særdeles godt år for byggeriet.

Så godt et år, at byggefirma nu giver ansatte en bonus på 50.000 kroner.

Det er virksomheden Komproment i Svenstrup, der belønner sine medarbejdere for et travlt 2020 og et travlt første halvår af 2021.

»Alle har ydet en ekstra indsats. Så vi har derfor afsat et millionbeløb, så hver fuldtidsansat denne gang får 50.000 kroner som en belønning for god holdånd, hvor alle viser vilje til at levere gode resultater, som slår ud på bundlinjen,« siger salgsdirektør Kim Kristensen.

På trods af coronapandemiens effekter, hvor prisstigninger og en daglig kamp for materialer har været dagligdag, er det nemlig lykkes firmaet at øge omsætningen.

»Det bæredygtige skal især forstås ud fra designprincippet, at løsningerne skal kunne brydes ned og genbruges. Vi tror på, at nutidens boliger skal være fremtidens materialebank,« siger salgsdirektøren.

Blandt andet har firmaet leveret bæredygtig facade- og tagbelægning til det prisbelønnede Kornets Hus, der åbnede i maj i Hjørring.

»Vi øgede omsætningen i 2020 markant i forhold til 2018 og 2019, og bruttofortjenesten steg med 20 procent,« fortæller salgsdirektør Kim Kristensen.

I 2018 var firmaets bruttoomsætning på 14,5 millioner, mens det i 2019 var 19,2 millioner kroner.