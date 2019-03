Der er stort set ingen grænser for, hvor stolte og vilde med LEGO danskerne historisk set er – ikke desto mindre er den danske familievirksomhed nu blevet væltet af pinden på listen over firmaer, danskerne bedst kan lide.

Og arvtageren til tronen er en relativt overraskende en af slagsen, mener Mogens Bjerre, lektor på CBS.

Den nye nummer et er nemlig tjenesten e-Boks, viser en omdømmemåling for 2018, som Deloitte og Caliber står bag.

»Det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, for e-Boks er jo ikke ligefrem sexet,« siger Mogens Bjerre, og uddyber:

»Men e-boks er ekstremt troværdigt. Det er en service, som har løst en masse fnidder og praktiske problemer, og de er ikke blevet taget i nogen fejl. Så det er en rigtig fin placering for dem det her.«

Omdømmemålingen er en liste over de 100 firmaer, danskerne synes bedst om – og stoler mest på.

Blandt de firmaer, der er gået tilbage, er blandt andre Danske Bank, som har været ude i sager om hvidvask. Også de amerikanske techgiganter Facebook, Amazon og Google har danskerne fået et markant dårligere indtryk af det seneste år.

»Der har været sager om brug af folks personlige oplysninger, og specielt Facebook har virkelig været ramt. Så det er udtryk for en hel sektor, som bliver ramt af den negative omtale,« siger Mogens Bjerre.

Top 10: firmaer med bedst omdømme 1: e-Boks 2: LEGO 3: Rema 1000 4: Super Brugsen 5: Falck 6: Grundfos 7: ECCO 8: Georg Jensen 9: Oticon 10: Kvickly Kilde: Omdømmeanalyse 2018, Deloitte/Caliber

Helt overordnet er det vigtigt for firmaerne at have et godt omdømme og ligge godt til på top 100-lister som den, Calibre og Deloitte har udarbejdet, forklarer Mogens Bjerre.

»Det er vigtigt af flere årsager. Det kan konkret ramme din indtjening, hvis dit omdømme bliver dårligere – og så kan det få konsekvenser for din evne til at fastholde og rekruttere medarbejdere,« siger Mogens Bjerre:

»Især det med at rekruttere medarbejdere er vigtigt i dag. Der er ingen tvivl om, at der er mange af dem, der vokser op i dag, som har et meget stærkt moralsk kompas, og det skal man kunne leve op til som virksomhed.«

Undersøgelsen er løbende udarbejdet gennem 2018. Den er baseret på 9.924 interview. Du kan se hele listen her.