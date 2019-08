Da Lars Larsen mandag sov stille ind, efterlod han sig en formue på 35 milliarder kroner og et omfattende forretningsimperium.

Op mod 90 procent af den formue arver hans kone, børn og børnebørn. Men de arver ikke Lars Larsens totale magt. Dyne-kongen oprettede før sin død en fond, som kan sende hans familie ud på et sidespor.

Fonden, der hedder Lars Larsens Jysk Fond, har seks sæder. To af de sæder indtages af Lars Larsens hustru, Kristine Brunsborg, og nu formentlig også deres søn, Jacob Brunsborg.

Men de sidste fire sæder besættes af eksterne personer. De får den ultimative magt til at køre familien ud på et sidespor, hvis der opstår konflikter internt i familien – eller hvis der skal tages helt afgørende beslutninger, skriver Berlingske.

»Det er udtryk for, at Lars Larsen vil sikre, at hans livsværk bliver videreført. Det skal drives efter visse principper og værdier, og det cementerer han så med den her konstruktion,« forklarer Steen Thomsen, professor ved CBS, til B.T.:

»Det betyder for eksempel, at hvis man ønsker at tage en ekstraordinær beslutning, som kan indebære en risiko for virksomhedens eksistens eller selvstændighed – det kan være en fusion eller en ekspansion til et nyt marked – så skal de professionelle ind over og vurdere det.«

I dag sidder der tre eksterne medlemmer i fonden. En fjerde kommer nu til efter Lars Larsens død. Et af de fire eksterne medlemmer bliver også formand for fonden, ifølge Berlingske.

De nuværende eksterne medlemmer er den 71-årige husadvokat Uffe Baller, den 60-årige erhversmand - og mangeårig ven til Lars Larsen - Vagn Iversen og 64-årige Hans Henrik Kjølby fra Jysk-koncernen.

Lars Larsen og hans hustru Kristine Brunsborg. Billedet er fra 2004. Foto: Birger A. Andersen Vis mere Lars Larsen og hans hustru Kristine Brunsborg. Billedet er fra 2004. Foto: Birger A. Andersen

Det er altså de tre og en fjerde person, som skal agere ’tilsynsfunktion’ og sikre, at Lars Larsens vedtægter bliver fulgt.

Steen Thomsen mener ikke, at fonden er udtryk for, at Lars Larsen ikke stoler på sin familie.

Han mener blot, at Lars Larsen sikrer sig, at Jysk fortsætter i hans ånd.

»Det er en ret klassisk måde at gøre det på. Kød og blod er skrøbeligt. Man ved aldrig, hvad der kan ske i familier. Folk kan blive uvenner, nogle får andre idéer. Man ved jo aldrig, om nogen falder døde om. Sådan en fond sikrer det langsigtede perspektiv,« siger Steen Thomsen.

Familien har – trods alt – magtfulde poster i det store forretningsimperium.

Helt overordnet er Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, blevet formand for Jysk Holding.

Det er det selskab, som har alle forretninger i koncernen under sig. Det er både Jysk, møbelforretninger, investeringsdelen og flere forskellige virksomheder, som Lars Larsen har investeret i eller ejede.

I bestyrelsen for Jysk Holding er også Lars Larsens datter, Mette Brunsborg, og kone, Kristine Brunsborg.

De to børn, Jacob og Mette, har hver arvet ti procent af virksomheden.

Lars Larsens fire børnebørn – Christian, Søren, Line, og Christiane - har hver arvet 15 procent. Herudover står et firma, som familien også ejer, med 15 procent af ejerandelen, skriver Berlingske.

Men på trods af ejerskabet ligger magten til at blåstemple store forandringer altså i Lars Larsens Jysk Fond.

Her er det altså de eksterne medlemmer, som sidder med den ultimative magt og mulighed for trumfe familien.