Den traditionelle japanske spise med ris, tang og rå fisk er populær – men tilsyneladende har flere af restauranterne i Aarhus nogle udfordringer, der har resulteret i sure smileyer.

En god håndfuld af dem har blandt andet været ramt af problemer med bananfluer, for høje temperaturer i fødevarer, dårlig rengøring og mangelfuld skadedyrssikring, hvilket B.T. ad flere omgange har beskrevet.

Fødevarestyrelsen har uddelt i hvert fald 10 sure smileyer til forskellige sushirestauranter i Aarhus i 2021.

Spørgsmålet er, hvad der er gået galt? Det har B.T. spurgt Fødevarestyrelsen om – og det vender vi tilbage til.

Senest var den gal hos Sushimania i Risskov og Tapashi i Aarhus C. Begge restauranter fik en sur smiley under en fødevarekontrol 17. december 2021.

I Risskov var den gal med temperaturerne på rå fisk, der var for høj. Det resulterede i en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Hos Tapashi i Aarhus C var det bananfluer, der var på spil. Her fløj de rundt direkte over fødevarerne og sad nede i et kar med sushiris. Styrelsen kvitterede under besøget med en bøde på 15.000 kroner, da det heller ikke var første gang, de havde konstateret problemer med fluerne.

Men det er altså bare to eksempler ud af mange.

I december var den gal hos Sushi Springtime, der fik en sur smiley og bøder for 7.000 kroner, fordi virksomheden ikke havde styr på rengøringen.

Tidligere i december fik den populære sushirestaurant Saichi Sushi i Jægergårdsgade også en sur smiley og bøder på tilsammen 20.000 kroner – også for mangelfuld rengøring.

Og i november gjorde Fødevarestyrelsen flere fund under deres kontrolbesøg hos Oishii Sushi, efter en gæst følte sig nødsaget til at kontakte Fødevarestyrelsen på grund af dårlig rengøring.

Det medførte, at restauranten blev politianmeldt – vel at mærke for anden gang inden for samme år.

Og det stopper ikke her. I sommer modtog Karma Sushi to sure smileyer og bøder ved kontrolbesøg på deres restaurant på Frederiksgade i Aarhus.

Ved det første besøg uddelte Fødevarestyrelsen bøder for 50.000 kroner til Karma Sushi, blandt andet på grund af problemer med tun, som var omfattet af en tilbagetrækningssag, og utilstrækkelig skadedyrssikring.

De fik en sur smiley i 2021: Restaurant Tapashi på Klostergade d. 17/12-2021. Virksomheden har siden fået en glad smiley. Saichi Sushi på Jægergårdsgade d. 25/11-2021. Sushi Springtime på Park Allé d.14/12-2021. Thai & Sushi 2 go på Vesterbro Torv d. 21/6-2021. Virksomheden har siden fået to glade smileyer. OISHII på Nørregade d. 26/01-2021 og d. 25/11-2021. I mellemtiden fik virksomheden to glade smileyer. Karma Sushi på Frederiksgade d. 21/6-2021 og d. 11/8-2021. Efterfølgende har virksomheden fået en glad smiley og en 'halvsur' smiley. Sushimania Risskov d. 17/12-2021. Asia Restaurant i Viby d. 24/08-2021. Virksomheden har efterfølgende fået tre glade smileyer. Kilde: www.findsmiley.dk (Fødevarestyrelsen)

Begge dele blev der rettet op på, men det efterfølgende besøg viste dog, at der stadig var problemer i restauranten. Her fik restauranten bøder for i alt 12.000 kroner.

Og hvorfor er det så gået galt for flere af sushirestauranterne i Aarhus?

Ifølge Fødevarestyrelsen er det ikke et spørgsmål, der nemt kan besvares. De laver nemlig ikke statistik på det område.

»Det er bare restauranter ligesom pizzeriaerne. Vi kan ikke sige noget om, at der sker mere her eller bestemte slags sanktioner er hyppigere. Det kan godt være, men vi ved det ikke,« forklarer Susanne Frandsen, der er sektionsleder for kontrol i Aarhus hos Fødevarestyrelsen.

Der er dog bestemte ting, kontrollanterne holder øje med, når de besøger sushirestauranterne.

»Der er to ting, der er karakteristiske, og det er blandt andet den rå fisk, der er let fordærvelig, som kræver nogle særlige kølekrav,« forklarer Susanne Frandsen og fortsætter:

»Et andet forhold, vi er opmærksomme på, er de varmebehandlede ris, hvor der kan opstå vækst af bakterier.«

Men hun kan ikke svare på, om det er det, der er gået galt hos nogle af restauranterne i Aarhus, da de som sagt ikke laver statistik på området.

»Vi tager en dag ad gangen og koncentrerer os om forholdene der, hvor vi møder op. Der kan være de samme udfordringer hos sushirestauranterne, som hos alle andre restauranter.«

I flere af tilfældene har sushirestauranterne rettet op på forholdene og fået glade smileyer ved senere kontrolbesøg.