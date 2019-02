De små, lokale banker vinder frem blandt danskerne, der i stedet forlader særligt Nordea og Danske Bank.

Det viser årets store kundemåling fra Voxmeter baseret på 224.000 interview i løbet af 2018.

I alt valgte 43.000 danskere at gå til en lokalbank for at blive kunde, hvoraf langt de fleste af dem kom fra Danske Bank eller Nordea, der i alt mistede næsten 84.000 kunder sidste år.

»Der er godt gang i den hos de små banker. De sidder kun på 15 pct. af det samlede marked for privatkunder i Danmark, så at vinde 43.000 nye kunder på ét år er en ret markant stigning,« siger Christian Stjer, adm. direktør i konsulenthuset Voxmeter, til finans.dk.

På toppen af listen over kundefremgang finder man Arbejdernes Landsbank, der i 2018 ifølge undersøgelsen har fået lige under 14.000 nye kunder. Efter dem kommer Lån & Spar Bank, der kan glæde sig over omkring 5.000 nye kunder i butikken sidste år.

I bunden finder man omvendt Danske Bank, der i 2018 blev ramt af hvidvask-skandalen.

Her viser Voxmeters undersøgelse, at Danmarks største bank tabte omkring 60.000 kunder. Det tal kan Danske Bank dog ikke selv genkende, men erkender, at 2018 har været et 'møgår.'

Også Nordea er en stor taber, der ifølge undersøgelsen sidste år måtte sige farvel til lidt over 22.000 kunder. Sydbank er på tredjesidstepladsen med 8.890 mistede kunder.