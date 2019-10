Citroën C1 var den mest solgte bil i Danmark i september. Det er første gang i lang tid, at en mikrobil kan smykke sig med den titel.



Sidste måneds bilsalg bekræftede imidlertid også en helt anden tendens. En bestemt biltype er nemlig fortsat på kraftig fremmarch.



Men først vender vi tilbage til månedens vinder.



Med 589 solgte biler snuppede Citroën C1 førstepladsen lige for næsen af Pegeuot 208, som der blev solgt 583 af i september.



Noget af et spring for Citroëns mikrobil, som end ikke var blandt de 20 mest solgte biler herhjemme i august.



Et nærmere kig på bilsalget fra september understreger en tendens hos de danske bilkøbere.



Sidste måned blev der solgt 4.351 SUV'er i Danmark. Det svarer til over 27 procent af det samlede salg af personbiler og gør SUV'en til den mest solgte biltype.



I september 2017 var det tal blot 10 procent, mens SUV'erne udgjorde 22 procent af det samlede bilsalg for et år siden.

De mest solgte biler i september 1. Citroën C1. 589 2. Peugeot 208. 583 3. Citroën C3. 521 4. Tesla Model 3. 437 5. VW Passat. 392 6. Nissan Qashqai. 376 7. VW Golf. 359 8. Ford Focus. 326 9. Toyota Yaris. 315 10. Ford Fiesta. 313 Kilde: De Danske Bilimportører



Bilsalget i september bød også på andre overraskelser.



Med 437 solgte biler er Teslas Model 3 kommet helt op som den fjerdemest solgte bil i september, foran VW Passat på femtepladsen.



Danske bilimportører er tilfredse med udviklingen i bilsalget i hele 2019.



»Vi kan konstatere, at salget for år til dato har været yderst acceptabelt. Der har været enkelte episoder i løbet af året, hvor der har været solgt flere biler end forventet, hvilket kan begrænse salget de efterfølgende måneder. Vi forventer dog stadig, at den positive tendens fortsætter året ud. Det skyldes, at der er et forstørret fokus på udskiftningen af den nuværende bilpark til en mere grøn og klimavenlig version,« siger direktør Gunni Mikkelsen.



Volkswagen er den bilproducent, som samlet set har solgt flest biler i september.